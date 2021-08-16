Осужденная Кира Ярмыш может сбежать за границу вслед за Соболь

Пресс-секретарь Алексея Навального — Кира Ярмыш — может сбежать за границу. Вариант с отъездом осужденной псевдоактивистки допустил политолог и публицист Армен Гаспарян.

Суд 16 августа признал соратницу блогера виновной по "санитарному делу". Она связана с организацией незаконных митингов, на которые призывала прийти граждан. Таким образом осуществлялось подстрекательство людей к нарушению санитарных норм, действовавших в рамках борьбы с коронавирусом. Фигурантка приговорена к 1,5 года ограничения свободы.

Отметим, что чуть раньше по тому же делу была осуждена еще одна сторонница Алексея Навального — Любовь Соболь. Виновная получила аналогичное наказание. Практические сразу после этого она уехала из России.

Гаспарян предположил, что такому примеру последует и Кира Ярмыш. Он напомнил, что структуры Навального разгромлены, никакой деятельности не ведется. Ярмыш попросту нечего делать в России. Для всех стал очевидным факт, что команда блогера потерпела жесткое поражение. Из близких к Навальному людей в РФ только и осталась Ярмыш, сообщал ФАН.