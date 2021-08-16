Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках телефонного разговора с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном обсудил ситуацию в Афганистане.

Лавров проинформировал Блинкена о российских оценках ситуации в Афганистане после бегства президента государства и захвате власти движение "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ). Министр рассказал о контактах российской стороны со всеми политическими силам республики с целью урегулирования конфликта и обеспечения правопорядка.

Блинкен сообщил об эвакуации сотрудников посольства США в Кабуле. Госсекретарь рассказал о решении гуманитарных проблем со стороны Администрации президента США. Главы внешнеполитических ведомств договорились продолжить диалог со всеми странами, заинтересованными в разрешении конфликта в Афганистане.