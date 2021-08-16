СМИ связали негативное восприятие вакцинации россиянами с антипрививочной кампанией КПРФ

Половина россиян, которые планируют голосовать за КПРФ, не будет от коронавируса. Это может быть следствием действий московских коммунистов.

Участниками опроса стали 2500 граждан старше 18 лет из 476 населенных пунктов России. Неудовлетворительное отношение к вакцинации среди сторонников компартии связано с протестной активностью на этой же почве, говорится в экспертном заключении. Однако негативное восприятие прививочной кампании может быть связано с ковид-диссидентством и отрицанием целесообразности вакцинации членами КПРФ.

Главными противниками прививок от коронавируса являются коммунисты Валерий Рашкин и Екатерина Енгалычева. Под руководством Рашкина представители КПРФ организовывали несанкционированные акции протеста, а Енгалычева у себя в соцсетях распространяла фейки о якобы плохих последствиях вакцинации. Проведенный социологами SuperJob опрос может свидетельствовать о негативном влиянии ковид-диссидентства членов компартии на россиян, пишет издание "Народные Новости".