Социолог Максим Шугалей является профессионалом высокого уровня, который сможет принести пользу жителям Петербурга. Об этом заявил экономист Андрей Лобода.

Ученый-социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей 11 августа был зарегистрирован кандидатом в депутаты петербургского ЗакСа по пятому одномандатному округу.

Лобода отметил, что в настоящее время избиратели хотят видеть в политиках профессионалов с высокой репутацией. Одним из таких людей является Максим Шугалей. У него есть глубокое понимание нужд различных социальных групп населения, проблем развития Северной столицы.

"Сегодня порядочные профессионалы очень нужны в российской политике", — подчеркнул Лобода.

Ранее политолог Андрей Кошкин выразил уверенность, что Максим Шугалей справится с работой депутата. По его словам, глава ФЗНЦ является лидером и национальным героем, в котором как никогда нуждается Петербург.