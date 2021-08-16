Кедми: США 20 лет готовили армию Афганистана, но в итоге их усилия провалились

Вооруженные силы Афганистана, подготовкой которых на протяжении последних 20 лет занимались Соединенные Штаты Америки, оказались неспособны противостоять талибам* (членам радикального движения «Талибан»1**, запрещенного в РФ) и сдали страну практически без боя.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» заявил военный эксперт и политолог из Израиля Яков Кедми, рассуждая о том, почему усилия американцев по подготовке афганской армии обернулись полным провалом.

Напомним, еще в июне текущего года президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон хорошо обучил, подготовил и оснастил армию Афганистана, которая сможет успешно противостоять боевикам «Талибана» на протяжении многих месяцев. Однако, на практике талибы уже 15 августа заявили о том, что установили контроль над всей территорией страны, включая столицу.

Объясняя провал Соединенных Штатов в подготовке афганской армии, Яков Кедми отметил, что американцев отличает традиционное неумение обучать иностранные вооруженные силы. В результате Пентагон не смог сформировать боеспособную армию в Афганистане, несмотря на то, что они вложили в нее 1 триллион долларов и сформировали семь корпусов и 14 бригад, оснащенных большим количеством военной техники. Таким образом США повторили свой иракский провал, отметил эксперт.

«В Ираке была серьезная армия, потому что ее тренировал и готовил СССР. А потом подготовить иракскую армию решили американцы. И она разбежалась примерно так же, как сейчас афганская. Неважно, кого они обучают. То, что они готовят, разбегается, — подчеркнул Кедми. — Американцы не умеют готовить чужие армии. Нет ни одной серьезной армии, которую бы подготовили США, и которая бы не закончила свою историю бесславным поражением».

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Таким образом, по словам эксперта, победоносное шествие «Талибана»** по Афганистану после вывода оттуда американского военного контингента, стало закономерным результатом деятельности Вашингтона, слабость которого становится особенно заметной в сравнении с работой советских военных инструкторов в том же Афганистане и на Кубе. Если бы не распад Советского Союза в 1991 года, афганский президент Мохаммад Наджибулла мог бы защищать свою страну намного дольше, чем три года, убежден Яков Кедми.

«Армия Наджибуллы была намного более боеспособной, чем армия сегодняшнего Афганистана. Если бы не предательство, она бы отстояла страну. Но там было предательство. А здесь 20 лет американцы были в Афганистане. И они не сделали ничего, кроме наркоторговли и доведения коррупции до немыслимого уровня», — заявил израильский политолог.

Афганская катастрофа, по его словам, должна стать уроком для всех стран, которые предпочитают ориентироваться на США. Особенно об этом стоит задуматься Украине, которую американцы используют исключительно для того, чтобы раздражать Россию, заключил Кедми.

* Талибы — члены радикальной организации «Талибан», запрещенной в РФ решением Верховного суда.

** «Талибан» — радикальная организация, деятельность которой запрещена в РФ решением Верховного суда.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации