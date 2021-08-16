Зыков считает, что попытки взломов структур Навального будут продолжаться

Очередная утечка данных произошла среди пользователей, которые зарегистрировались для участия в "Умном голосовании". Данную ситуацию оценил специалист Владимир Зыков.

Постоянные взломы подобных сетевых ресурсов становятся трендом, следовательно, в перспективе следует ожидать новых утечек, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров Владимир Зыков. Несколько Telegram-каналов распространили информацию касательно "слива" части базы данных пользователей, которые зарегистрировались для участия в проектах команды Алексея Навального, передает ФАН.

После очередного взлома в Сеть просочилась обогащенная информация. В результате под ударом оказались 10 тысяч сторонников одиозного блогера. Зыков объяснил, что очередная утечка в ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена) была предсказуемой.

"Кто-то вошел во вкус и будет пытаться дальше взламывать различные сервисы ФБК", — добавил специалист.

По мнению эксперта, дальнейшим попыткам взлома будут подвергаться все системы организации или прилегающие проекты. Если говорить об обогащенных сведениях конкретных лиц, то данные "сливы" проводились точно не сотрудниками НКО, а гражданами, которые оказывали прямое воздействие, резюмировал Зыков.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России