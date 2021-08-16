Китайцев обвинили в планах захвата российского минтая

Отказ Китая продолжать покупать у России рыбу якобы из-за того, что на упаковке был обнаружен коронавирус, на деле мог быть вызван совсем другими причинами. Например, Пекин может спровоцировать в РФ рыбный кризис, чтобы добиться права самому вести промысел в российских территориальных водах.

Такие подозрения высказали британские эксперты некоммерческого финансового аналитического центра Planet Tracker, доклад которых привлек внимание российских журналистов.

В частности, британские эксперты заподозрили, что Китай, провоцируя в России рыбный кризис, пытается повторить маневр, успешно предпринятый им ранее в Латинской Америке, где китайский флот в конце концов добился права на вылов кальмаров, хотя раньше эта продукция Пекином импортировалась.

Также теперь китайцы стремятся получить право самостоятельно добывать российского минтая, так как доходы от вылова рыбы выше, чем от ее переработки, считают специалисты Planet Tracker.

И, если эти подозрения верны, то Китай уже на пути к успеху, предупреждают эксперты. В 2021 году к началу августа на Дальнем востоке было выловлено 1,24 миллиона тонн минтая, то есть на 16% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

К тому же британцы напоминают, что минтай является самым важным ресурсом для всей российской рыболовецкой отрасли, на эту рыбу приходится 55% всего российского улова в текущем году. А когда Китай был основным покупателем минтая у России, эксперт туда составлял порядка 60% всего улова.

pixabay.com /

Также британский аналитический центр напоминает, что Китай приобретает такое количество рыбы не для своих нужд, а ее переработки и дальнейшего эксперта уже переработанного филе рыбы в Евросоюз и Соединенные Штаты Америки. При чем для европейцев, именно китайские поставки филе рыбы являются основным видом импортных морепродуктов.

Теперь же, в ситуации, когда порты для приема и разгрузки транспортно-рефрижераторных судов остаются закрытыми из-за пандемии коронавируса, Китай принимает лишь те рефконтейнеры с российским минтаем, которые пришли, через Петропавловск-Камчатский, Владивосток или из южнокорейского Пусана.

Как сообщалось ранее, из-за закрытия китайского рынка сбыта для российской рыбы, Министерство обороны, Министерство внутренних дел и Федеральная служба исполнения наказаний приняли решение в текущем и следующем годах закупить 53,3 тонн минтая. Это позволит рыболовецким компаниям компенсировать хоть какую-то часть потерь, а также освободить склады под новый улов.