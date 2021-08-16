Журналисты сообщили о стрельбе возле кабульского аэропорта

Недалеко от аэропорта афганского города Кабул слышны звуки стрельбы, сообщили СМИ. Ранее в результате давки и стрельбы там погибли пять человек.

Сотни людей попытались покинуть Афганистан после прихода к власти террористической организации. Люди, рискуя жизнью, цеплялись за шасси самолетов, чтобы хоть так улететь из страны, откуда поспешил скрыться президент Ашраф Гани.

Прежние власти согласились признать верховенство боевиков, чтобы избежать кровопролития. Они даже "сдали" Кабул.

Пока нет точной информации о том, кто ведет стрельбу в окрестностях аэропорта.