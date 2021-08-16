Погребинский рассказал о пугающей Запад «красной линии» Путина по Украине

Все заявления украинских политиков о скором вступлении Украины в НАТО или о размещении на территории бывшей советской республики американских систем ПВО являются просто блефом, так как Запад знает о существовании прочерченных Москвой «красных линий», пересечение которых повлечет непредсказуемые последствия для всего мира.

С таким заявлением в эфире украинского телеканала «Первый независимый» выступил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Есть ясная позиция Кремля, что Украина в НАТО – это красная линия, которая приведет к резкому обострению отношений с Западом с непредсказуемыми последствиями для мира в целом. Это ясно выраженная позиция», — подчеркнул политолог.

Эту позицию президент РФ Владимир Путин четко сформулировал в Женеве на встрече с американским лидером Джо Байденом, а также в своей статье о единстве русского и украинского народов, напомнил Погребинский.

По его словам, последствия от пересечения этих «красных линий» настолько очевидны, что и немцы, и французы только в страшном сне могут подумать о том, чтобы принять Украину в Североатлантический военный блок.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Таким образом, все недавние заявления членов команды украинского президента Владимира Зеленского на этот счет не имеют с реальностью ничего общего, подчеркнул политолог.

«Это несерьезно. Зеленский и компания продолжают жить в своем виртуальном пространстве «95 квартала». Они выпендриваются – а ну давай пригласим сюда "Пэтриоты", "а давай подумаем над тем, чтобы восстановить ядерный потенциал Украины"», — привел пример Погребинский.

Все эти заявления касаются вещей, о которых серьезные люди не говорят, так как об этом нет смысла даже думать, добавил Погребинский в заключение. Поэтому, все, кто разбирается в ситуации, понимают, что это просто блеф.