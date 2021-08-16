Простые латыши, вдохновленные опытом протестов в Вильнюсе, готовятся выйти на улицы. Блогер Вадим Манукян узнал подробности антиевропейского майдана.

Он поговорил с анонимным высокопоставленным политиком в Риге, передает Федеральное агентство новостей. Как сообщили блогеру из надежных источников, депутат латвийского парламента Алдис Гобземс готовится устроить многотысячную акцию, которая вдохновит соседние Латвию и Эстонию повторить известный "Балтийский путь". В августе 1989 года жители Литвы, Латвии и Эстонии выстроились в живую цепь длиной в 670 километров в знак стремления к переменам.

Гобземс хочет повторить этот опыт: 18 августа латыши выйдут на улицы и начнут "майданнуй волну", которая охватит всю Прибалтику. По словам собеседника Манукяна, простой народ устал от навязываемых фашистских настроений.

"Это акция против правительства. В Латвии 18 августа будет большой бунт или "майдан". Мы выступаем за нормальное правительство. Мы против фашизма. Мы за экономические связи с Россией и Белоруссией. У нас в конце августа будет "Балтийский путь" — как в 1989 году", — сообщил собеседник российского блогера.

Подводя итог беседы с латышским собеседником, Манукян напомнил, что "Балтийский путь" стал одним из шагов на пути к распаду СССР. Возможно, новый "Балтийский путь" вернет властям Литвы, Латвии и Эстонии стремление к сотрудничеству к Россией и Белоруссией.