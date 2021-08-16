«Москитный флот» Украины: с миру по кораблю

В июле министр обороны Украины Андрей Таран заявил о строительстве при помощи США и Великобритании «москитного флота», состоящего из быстроходных малых судов.

После присоединения Крыма к России в 2014 году у Украины остался лишь один крупный корабль — фрегат «Гетман Сагайдачный». Остальная часть флота (около 70%) вместе с моряками перешла на сторону РФ, поэтому страна обратилась за помощью к Западу, чтобы быстро увеличить морскую мощь. Власти Киева решили продолжить борьбу с «российской агрессией».

Одним из главных спонсоров ВМФ Украины выступают США. Госдеп уже передал три из пяти патрульных катеров типа «Остров» и 16 типа Mark VI. Американские военные также думают о передаче более тяжелого вооружения. Пытался Госдеп США передать и списанные фрегаты, но украинские власти отказались от такого «подарка» из-за дорогого обслуживания.

Великобритания не осталась в стороне и предоставила Украине десятилетний кредит размером более чем 1 млрд фунтов стерлингов на строительство ударных катеров, однако статус сделки до сих пор неизвестен. По примеру США Лондон решил также отдать Украине выведенные из эксплуатации тральщики.

Турция обязалась построить два корвета класса Ada за 265 млн долларов. От Анкары Киев также получит и 48 беспилотников ТВ2 Bayraktar.

Не отказалась Украина и от собственных разработок. Так, известно о наличии крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», а также корабле «Симферополь», обладающем особой техникой для наблюдения за другими черноморскими флотами.

По заявлению Андрея Тарана, проект Украины принесет плоды в 2022 году. «Москитный флот» будет выполнять такие задачи, как патрулирование, наблюдение и перехват. Авторы NI ранее отмечали доминирующее положение ВМФ РФ на Черном море, что подтвердила победа над грузинским флотом в 2008 году.