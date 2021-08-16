Журналистка Леся Рябцева видит Шугалея лидером международных проектов в Петербурге

Журналистка Леся Рябцева считает, что Максим Шугалей со своим опытом в международной политике сможет возглавить экономически выгодные проекты для Санкт-Петербурга.

Рябцева уверена, что в истории с Шугалеем скорее профессия нашла его, чем он ее. Личный опыт социолога, основанный на безвозмездной, патриотичной любви к своей стране, показывает, каким депутатом в будущем будет кандидат. По мнению журналистки, во время плена в Ливии Шугалей стал непосредственным свидетелем международной политики и может использовать этот опыт для Петербурга.

"Он мог бы принимать участие в организации каких-либо полезных международных программ, экономически выгодных для региона. Это вопрос хорошего эмоционального интеллекта — понимания разных менталитетов и культур, возможность выстраивать диалог. Это то, чего у наших чиновников чаще всего нет", — рассказала Рябцева изданию "Слово и Дело".

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Кандидат от партии "Родина", социолог, правозащитник и национальный герой Максим Шугалей прошел регистрацию на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Они пройдут в единый день голосования — 19 сентября.

"Родину" не допустили к регистрации на выборы. ГИК объяснил это решение превышением допустимого лимита бракованных подписей.