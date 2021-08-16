В Китае отменили Гран-при по фигурному катанию из-за вспышки COVID-19

Гран-при по фигурному катанию должен был пройти в городе Чунцин в центральной части Китая, однако из-за вспышки коронавируса соревнования отменены.

Гран-при должен был состояться с 4 по 7 ноября 2021 года, но из-за ограничений, связанных с COVID-19, его пришлось отменить, говорится на сайте Международного союза конькобежцев.

От России на соревнованиях должны были выступить Майя Хромых, Анна Щербакова, Софья Самодурова, Петр Гуменник, Дмитрий Алиев, Михаил Коляда. В танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин, а на турнире спортивных пар — Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, Алина Пепелева и Роман Плешков.