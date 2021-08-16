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Политолог Прокопчук поддержал "Родину" после несправедливых заявлений избиркома Петербурга

Политолог Прокопчук поддержал "Родину" после несправедливых заявлений избиркома Петербурга

Подписи партии "Родина" были живыми, уверен политолог Александр Прокопчук, который на личном опыте убедился в "честности" избиркомов Санкт-Петербурга.

Список политической силы не зарегистрировали на выборах в Законодательное собрание Северной столицы. Причиной, которую назвал горизбирком, стало якобы наличие брака в подписях за кандидатов. При этом масса независимых экспертов утверждают обратное.

Говоря на эту тему, Прокопчук вспомнил, как в 2014 году вместе с университетскими товарищами пытался участвовать в выборах в один из муниципальных советов Санкт-Петербурга. Он объяснил Федеральному агентству новостей, что "это был тяжелый и не всегда приятный труд".

"Признавалась недействительной вся та колоссальная работа, которую мы проделывали с каждым человеком, решившим нас поддержать. И да, часто бывало так, что у людей дрожали руки или некуда было положить планшет с бумагой — поэтому часть букв в именах или даже сами подписи слегка отличались от своей "каноничной" версии", — рассказал политолог.

Партия "Родина" столкнулась примерно с той же проблемой, считает Прокопчук. Она выражается в безосновательной придирчивости и "каллиграфофагии" членов избиркомов. Такие случаи подрывают у петербуржцев доверие как к авторитету власти, так и к институту выборов.

"И как гражданин своей страны я возмущен тем, что не увижу "Родину" в своем избирательном бюллетене на выборах!" — отметил политолог.

Ранее Александр Прокопчук заявил, что уважает губернатора Санкт-Петербурга Александра Белова. По его словам, он начал по-настоящему это делать после того, как на базе "Ленэкспо" развернули временный госпиталь для помощи зараженным коронавирусом.