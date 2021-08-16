Политолог Прокопчук поддержал "Родину" после несправедливых заявлений избиркома Петербурга

Подписи партии "Родина" были живыми, уверен политолог Александр Прокопчук, который на личном опыте убедился в "честности" избиркомов Санкт-Петербурга.

Список политической силы не зарегистрировали на выборах в Законодательное собрание Северной столицы. Причиной, которую назвал горизбирком, стало якобы наличие брака в подписях за кандидатов. При этом масса независимых экспертов утверждают обратное.

Говоря на эту тему, Прокопчук вспомнил, как в 2014 году вместе с университетскими товарищами пытался участвовать в выборах в один из муниципальных советов Санкт-Петербурга. Он объяснил Федеральному агентству новостей, что "это был тяжелый и не всегда приятный труд".

"Признавалась недействительной вся та колоссальная работа, которую мы проделывали с каждым человеком, решившим нас поддержать. И да, часто бывало так, что у людей дрожали руки или некуда было положить планшет с бумагой — поэтому часть букв в именах или даже сами подписи слегка отличались от своей "каноничной" версии", — рассказал политолог.

Партия "Родина" столкнулась примерно с той же проблемой, считает Прокопчук. Она выражается в безосновательной придирчивости и "каллиграфофагии" членов избиркомов. Такие случаи подрывают у петербуржцев доверие как к авторитету власти, так и к институту выборов.

"И как гражданин своей страны я возмущен тем, что не увижу "Родину" в своем избирательном бюллетене на выборах!" — отметил политолог.

Ранее Александр Прокопчук заявил, что уважает губернатора Санкт-Петербурга Александра Белова. По его словам, он начал по-настоящему это делать после того, как на базе "Ленэкспо" развернули временный госпиталь для помощи зараженным коронавирусом.