Цены на газ в Европе превысили 585 долларов за тысячу кубометров

Котировки газа в Европе достигли 586,3 доллара за тысячу кубометров. За день голубое топливо подорожало на 2,5%.

Стоимость газа растет после отказа "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинского транзита. Российская компания выкупила на сентябрь лишь 4% из предложенного Киевом объема.

Тем временем в газовых хранилищах Европы наблюдается нехватка топлива. Ситуация после холодной зимы осложнилась жарким летом, когда восстановление запасов замедлилось. Кроме того, на мировом рынке наблюдается дефицит сжиженного природного газа. На этом фоне в июле цены на газ закрепились на отметке выше 500 долларов за тысячу "кубов".