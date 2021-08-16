"Есть шанс на победу": Большаков в преддверии выборов высказался в поддержку Шугалея

Кандидаты партии "Родина" нуждаются в рекламной кампании. Такую точку зрения выразил директор ООО "Социально-психологический центр" Владимир Большаков.

По его словам, рейтинг Максима Шугалея за оставшийся месяц можно повысить, чего будет достаточно для победы на выборах. Для становления депутатом требуется тщательная предвыборная работа, указал эксперт в беседе с изданием "ПолитЭксперт".

"Все зависит от технологии ведения избирательной кампании. Одними большими плакатами, билбордами, конечно же, тут не отделаться. Есть шанс на победу, почему нет", — поделился мнением Большаков.

Для мощной избирательной кампании нужна сильная команда из 250-500 человек, отметил собеседник издания. Вместе с тем он обратил внимание, что порой в Государственную думу избираются весьма некомпетентные кандидаты.

"Если они все избираются в Госдуму, то почему бы не избираться человеку с мозгами и совестью", — заявил политтехнолог.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей зарегистрирован на выборы в депутаты ЗакСа по пятому одномандатному округу. Социолог строит свою предвыборную кампанию на базе сведений, полученных напрямую от жителей Северной столицы. В его планах пообщаться с горожанами на проблемные для них темы.