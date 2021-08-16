Опыт Афганистана указал на истинного виновника крушения Boeing MH17

Международные авиакомпании отказываются от рейсов над территорией охваченного гражданской войной Афганистана. Возможно, они опасаются повторения трагедии, произошедшей в июле 2014 года над Донбассом, когда был сбит рейс МН17.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал известный публицист и политолог Владимир Корнилов, комментируя решение международных авиаперевозчиков облетать воздушное пространство Афганистана.

«В Афгане нет воздушных боев, нет «Буков». Однако авиакомпаниям рекомендовано облетать Афганистан от греха подальше. На Украине летом 2014 года было сбито несколько военных самолётов. Но Киев не закрыл воздушное пространство до гибели MH17. Вот и задумайтесь, на ком вина за ту трагедию», — пишет Владимир Корнилов.

Как сообщает телеканал «Царьград», ранее стлало известно, что американская авиакомпания United Airlines отказалась рейсов над территорией Афганистана.

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

При этом приводится цитата из Telegram-канала «Милитарист», о том, что отмена авиарейсов является первым неприятным звонком для правительства талибов* (представителей запрещенной в РФ радикальной организации).

«Исламский Эмират Афганистан явно может лишиться значительной части «провозных» денег от большинства мейджоров, за исключением отдельных пакистанских и иранских авиакомпаний, а также отдельных чартеров», — считает автор «Милитариста».

Напомним, ранее мировые СМИ сообщили о хаосе в аэропорту Кабула, где сотни афганцев прорвались на взлетное поле, чтобы попытаться улететь на одном из самолетов, которыми США эвакуируют из Афганистана своих граждан. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул территорию страны, после чего появилась информация о мирной передаче власти радикальному движению «Талибан»1 (деятельность которого запрещена в РФ). Позже в понедельник, 16 августа, МИД России сообщил, что талибы* приступил к наведению порядка и обстановка в Кабуле постепенно стабилизируется.

* — «Талибан» — радикальное движение, деятельность которого запрещена в РФ решением Верховного суда. ** — талибы — члены радикальной организации «Талибан».

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации