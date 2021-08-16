Наталья Громова заявила, что профессиональный опыт Шугалея поможет ему на посту депутата

Политолог Наталья Громова считает, что социологический и политический опыт Максима Шугалея поможет ему разобраться в проблемах петербуржцев.

Громова в интервью изданию "Экономика Сегодня" напомнила, что национальный герой является уроженцем Петербурга, поэтому не понаслышке знает о проблемах мегаполиса. Сам же кандидат считает постоянное общение с избирателями ключевым пунктом своей будущей депутатской деятельности.

"Здесь крайне важно постоянное общение с избирателями. При этом нужно не просто их слушать, но и вникать в проблемы, делая акцент на мелочах", — подчеркнул ученый.

Еще одной из причин потенциального успеха Шугалея политолог считает его узнаваемость среди граждан из-за событий в Ливии, когда социолога и его коллег захватили в плен и держали там в течение полутора лет.

"Это очень грустная история, и спасибо, что она закончилась хорошо для нашего земляка. Но именно благодаря тем печальным событиям сейчас Максима Шугалея знают многие... Я уверена, это вызовет доверие со стороны электората", — заявила эксперт.

Напоследок Громова выразила уверенность в победе социолога и пожелала ему подкреплять слова реальными поступками.