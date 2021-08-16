Москва установила рабочие контакты с новыми властями в Кабуле для обеспечения безопасности российского диппредставительства, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Сейчас контроль над столицей и большей частью территории Афганистана взяли на себя представители запрещенного в России движения "Талибан". Они уже приступили к наведению общественного порядка в Кабуле. Известно, что обстановка в стране начинает стабилизироваться.

Москва призвала все афганские стороны помочь мирному урегулированию ситуации и воздерживаться от кровопролития. По информации российского МИД, талибы подтвердили гарантии безопасности афганских граждан и иностранных дипмиссий.

«Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее глава Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что Москва готовится ко всем возможным вариантам развития событий в Афганистане. Дипломат отметил, что талибы, по сравнению с правительством Кабула, оказались куда более сговорчивыми.