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«Народ этого не забудет». Как американцы предали жителей Афганистана

«Народ этого не забудет». Как американцы предали жителей Афганистана

Паника, которая накрыла жителей Афганистана после прихода боевиков террористической организации «Талибан»1 (запрещена в РФ), во многом возникла из-за действий США. За те годы, что американские военнослужащие и дипломаты находились на территории страны, они много раз прибегали к помощи мирного населения, а в момент опасности оставили людей на растерзание талибам.

Такое «предательство» жители Афганистана забудут не скоро, уверен представитель Краснодарской краевой общественной организации «Культурный центр афганской молодежи» Саид Бахир. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» спикер указал на тех, кто долгие годы сотрудничал с США.

«Все эти триллионы долларов, которыми хвастались Соединенные Штаты, были "распилены", между собой поделены. И все, кто их делил, сбежали, а людей оставили. Теперь у людей паника. <…> А в отношении тех, кто помогал США, это просто предательство. Молодые ребята 20 лет работали переводчиками, это очень важная, связующая профессия между военными и народом. Народ это запомнит», — заверил Бахир.

Напомним, талибы вошли в Кабул 16 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и направился в Оман. По мнению дипломата Николая Топорнина, южноазиатское государство ждут «темные времена».

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации