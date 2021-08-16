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S7 заявила о готовности осуществлять рейсы в Египет с сентября

/ Обновлено: 16 августа 2021 17:28
S7 заявила о готовности осуществлять рейсы в Египет с сентября

Самолеты S7 могут начать осуществлять рейсы в Египет с сентября. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Всего девять авиакомпаний получили допуск на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, передает телеканал "360". Среди них S7, Royal Flight, Nordwind, Azur Air, "Аэрофлот", "Смартавиа", "Победа", "Уральские авиалинии" и "Нордстар", говорится в приказе Росавиации.

О готовности начать полеты в Египет заявила компания S7. Ориентировочно рейсы планируется запустить в сентябре, говорится в сообщении авиаперевозчика.