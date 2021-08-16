"Шугалея знает вся страна": Манукян оценил шансы главы ФЗНЦ на победу на выборах в ЗакС

Руководитель Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей является кандидатом на выборы в депутаты ЗакСа Петербурга. В его победе не сомневается блогер Вадим Манукян.

Журналист обратил внимание, что у претендента на депутатский мандат есть целый набор положительных качеств. Он проявил их во время нахождения в плену в ливийской тюрьме, сообщал ФАН.

Блогер Манукян напомнил, что о героизме ученого в тот период были сняты фильмы. По мнению журналиста, о социологе сейчас знает вся Россия. Вадим Манукян отметил, что не сомневается в победе представителя партии "Родина" Максима Шугалея на парламентских выборах.

Свое право на участие в выборах в петербургский ЗакС отстаивает исполнительница Татьяна Буланова. Ранее ей было отказано в регистрации якобы из-за бракованных подписных листов. Затем горизбирком под таким же предлогом отказался зарегистрировать партийный список претендентов "Родины".

Предвыборная кампания Булановой получила огромный положительный резонанс из-за ее инициативы о "Ленинградской надбавке". Стремление певицы добиться повышения выплат пенсионерам поддержали десятки звезд всероссийского масштаба.