Валерий Карпин объяснил, почему не вызвал в сборную Дзюбу и Соболева

Тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему капитан петербургского "Зенита" Артем Дзюба и нападающий московского "Спартака" Александр Соболев не вызваны в команду.

Карпин ответил на вопрос, который в последнее время интересует российских болельщиков — почему в составе национальной команды не присутствуют Дзюба и Соболев. Тренер объяснил, что оба игрока сейчас не в самой лучшей форме.

"Артем вчера не попал в стартовый состав "Зенита", Соболев тоже не играл последние две игры в старте. Чтобы играть в сборной, сначала нужно играть за свой клуб", — заявил Карпин в эфире "Матч ТВ".

В сентябре стартуют отборочные матчи на чемпионат мира, однако в стартовом составе не оказались Дзюба и Соболев. Зато в национальную команду включен вратарь, капитан московского "Локомотива" Маринато Гильерме, который не поехал на Евро-2020 по решению бывшего тренера сборной России Станислава Черчесова.