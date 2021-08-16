Онищенко раскритиковал инициативу Титова о закупке иностранной вакцины от COVID-19

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил с инициативой допустить в Россию иностранные вакцины от коронавирусной инфекции. Речь идет о препаратах, прошедших сертификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко не поддержал идею Титова. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» Онищенко напомнил, что в России уже есть эффективные вакцины от коронавируса.

«Такая инициатива нам не нужна. У нас пять вакцин, которых достаточно. Пусть [Титов — Прим. ред.] занимается своими делами или на свои деньги пусть покупает [иностранную вакцину — Прим. ред.] и прививается, а мы будем прививаться нашей», — сказал собеседник «ПС».

При этом Онищенко допускает, что предложение Титова могут реализовать, чтобы у желающих получить иностранную вакцину была возможность пойти в аптеку и купить препарат.

Ранее Геннадий Онищенко раскритиковал медиков, которые призывали бойкотировать вакцинацию. По его мнению, таких людей следует привлекать к уголовной ответственности.