The Guardian: афганские журналистки взывают о помощи после прихода талибов

Журналистки Кабула уничтожают все данные о себе, чтобы не попасть в немилость к талибам. Боевики запрещенной на территории РФ террористической организации «Талибан»1* получили полный контроль над Афганистаном, и теперь жизнь представительниц слабого пола находится под угрозой.

Когда президент Ашраф Гани покинул родину, он унес с собой «проблеск надежды», который оставался у образованных женщин Афганистана, пишет британская газета The Guardian. Ведущие новостей и политических ток-шоу рассказали журналистам, что сейчас «все усилия их жизни рушатся за считанные секунды».

«В течение многих лет я работала журналистом, чтобы вселить веру в афганцев, особенно в афганских женщин, но теперь наша идентичность разрушается, и мы этого не заслуживаем. За последние 24 часа наша жизнь изменилась, мы заперты в своих домах, и смерть угрожает нам каждый миг. Страх перед талибами витает в воздухе вокруг нас», — заявила журналистка из Кабула Айша.

Когда-то шумный и свободный Кабул теперь представляет из себя практически мертвый город, жители которого стараются избавиться от любых сведений о себе. Журналистки постоянно получают угрозы и оскорбления от тех, кто придерживается радикальных исламских взглядов. Некая Ферейба сообщила The Guardian, что талибы избивают женщин и насильно забирают в жены несовершеннолетних девочек.

«Я беспокоюсь о себе, потому что я девушка, а также журналистка, — сказала Ферейба. — В провинциях они брали себе девушек и использовали их в качестве рабынь».

Global Look Press / PPI/Keystone Press Agency

Пока на жалобы афганских тружениц пера откликнулась только Австралия. Союз журналистов страны обратился к местным властям и потребовал пустить пострадавших от режима «Талибана»* по гуманитарным визам. Каким образом они должны покинуть аэропорт Кабула, австралийские журналисты не уточнили.

Профессор международной безопасности и разведки Австралийского национального университета Джон Блэксленд предупредил, что боевики будут уничтожать именно журналистов в первую очередь.

После окончательного установления режима «Талибана»* женщин ждет крайне незавидное положение. Согласно представлениям радикалов, они обязаны носить хиджаб, им запрещается выходить из дома без мужа или родственника мужского пола. Многие документы (к примеру, водительские права) женщина не может получить без разрешения мужа. Вдобавок ко всему радикальные исламисты считают женщин ниже себя по статусу, часто избивают их и фактически держат в неволе.

* — террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации