Защита Киры Ярмыш подаст жалобу на приговор по "санитарному делу" в ЕСПЧ

Адвокат сторонницы Алексея Навального Киры Ярмыш намерен обжаловать приговор по делу о призыве к нарушению санитарных норм в Европейском суде по правам человека.

Ярмыш являлась фигуранткой уголовного дела о призыве к нарушению санитарно-эпидемиологических ограничений во время несанкционированной акции 23 января в Москве. Сегодня Преображенский районный суд Москвы признал ее виновной и назначил наказание в виде 1,5 года ограничения свободы.

Решением суда пресс-секретарю осужденного Навального запрещено покидать квартиру после 22:00, посещать и участвовать в массовых мероприятиях, а также менять место проживания без уведомления, сообщал ФАН.