Министр обороны Великобритании в прямом эфире пустил слезу из-за ситуации в Афганистане

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес не смог сдержать слез в прямом эфире телеканала LBC. Поводом для эмоциональной реакции стало обсуждение происходящего в Афганистане, который полностью захватило движение «Талибан»1* (террористическая организация, запрещена в РФ).

Во время интервью министр признался, что его правительство не сможет эвакуировать из «павшего» государства всех граждан Великобритании и тех афганцев, которые содействовали Лондону.

«Некоторые люди не вернутся», — сказал Уоллес сдавленным голосом, после чего отвел глаза вверх.

При этом он добавил, что Соединенному Королевству и другим странам необходимо сделать все, чтобы помочь людям, которые остались в захваченной радикалами стране.

Лондон проводит спасательную операцию «Питтинг», в которой задействованы 600 военнослужащих. В течение следующих суток Великобритания планирует вызволить из Афганистана 1,5 тысячи человек. В общей сложности Лондон намерен эвакуировать около четырех тысяч человек.

Минувшей ночью талибы захватили столицу Афганистана Кабул и президентский дворец. Предваряя эти события, уже бывший глава государства Ашраф Гани спешно покинул страну. Таким образом, радикалы окончательно укрепили контроль над Афганистаном.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации