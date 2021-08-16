Сенатор Рязанский оценил идею возврата многодетным родителям средств за обучение в вузе

Первый заместитель председателя комитета по социальной политике Совфеда Валерий Рязанский назвал идею первого замглавы фракции ЛДПР в Госдуме VII созыва Василия Власова о компенсации стоимости обучения в вузах и ссузах многодетным семьям «влиянием выборной кампании». При этом сенатор отметил, что задумка либерал-демократа вполне реальна, но для этого необходимо представить ее в «бюджетной раскладке».

Депутат изложил идею потенциального законопроекта в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова. В документе Власов предлагает разработать механизм возврата денег, потраченных многодетными семьями на оплату обучения в вузах и средних специальных учебных заведениях. При этом компенсация будет выплачиваться только тем, кто успел родить троих и более детей до 35 лет.

Рязанский в свою очередь напомнил, что многодетные семьи в России и так имеют преимущества при поступлении в университеты и институты на бюджетные места. А вот льготы для абитуриентов ссузов, по его словам, не предусмотрены.

«Мне кажется, что в этой идее есть резон, особенно, когда речь идет о среднеспециальном образовании. По-моему, по среднеспециальному образованию таких льгот, как по высшему, нет. И, вполне возможно, что автор инициативы имел в виду прежде всего среднеспециальное образование с точки зрения получения льгот. Так что идея неплохая, надо считать и заручаться поддержкой правительства и всех остальных фракций Госдумы. Я не думаю, что здесь затраты будут очень большие», – отметил сенатор.

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Член Совфеда призвал либерал-демократов довести идею «до какого-то содержания» и представить уже как законодательную инициативу, в которой будут отражены реальные цифры: количество детей из многодетных семей, получающих высшее и среднеспециальное образование на договорной основе, а также стоимость обучения.

«Может оказаться, что сама по себе идея может найти решение. Но это требует обязательного согласия всех фракций в будущем составе Госдумы. Таких идей, с точки зрения снижения затрат многодетным семьям, будет много», – считает Рязанский.

К слову, член президиума фракции ЛДПР в Госдуме VII созыва Ярослав Нилов комментировать инициативу однопартийца отказался, заявив, что такие вещи нужно регулировать законодательно, а не «просто письма направлять».