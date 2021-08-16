Соболь обязана удалить недостоверные публикации о Пригожине в течение десяти дней

Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу Любови Соболь на решение Симоновского районного суда по иску предпринимателя Евгения Пригожина, оставив его без изменений.

Судебная инстанция подтвердила, что Соболь распространила в Twitter недостоверную информацию о петербургском бизнесмене.Теперь ей надлежит компенсировать Пригожину моральный вред.

"Любовь Соболь обязана в течение 10 дней удалить недостоверные порочащие Евгения Викторовича Пригожина сведения и опубликовать опровержение, а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей", — сообщает пресс-служба компании "Конкорд" на странице "ВКонтакте".

Арбитражный районный суд Москвы осенью 2019 года взыскал с ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России), Алексея Навального, а также с Любови Соболь по 29,2 млн рублей. Последняя попыталась избежать наказания и переписала свое имущество на супруга Сергея Мохова. Евгений Пригожин добился признания брачного договора недействительным. Решение суда, вступившее в законную силу, передадут сотрудникам Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и нотариусу.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России