Финансист Ордов: отказ от доллара спасет мировую экономику от глобального кризиса

Необеспеченная эмиссия доллара может привести к параду девальвации национальных валют и замедлению глобальной экономики. Об этом заявил экономист Константин Ордов.

Сенат США принял план социальных расходов на 3,5 триллиона долларов. Вашингтон планирует увеличить траты на здравоохранение, образование и меры по борьбе с изменением климата. Реализация данного плана якобы будет обеспечена за счет повышения налогов для корпораций и состоятельных граждан США, передает "Экономика Сегодня".

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов выразил уверенность, что под соусом подобных социальных проектов осуществляется необеспеченная эмиссия доллара.

По его словам, Вашингтон паразитирует на средствах держателей государственного долга США и американских ценных бумаг, безрассудно печатая доллары, что ведет к стагнации мировой экономики. Для предотвращения подобного сценария необходим массовый отказ других стран от доллара.

"Америка уже давно живет благодаря другим государствам. Сделав доллар мировой резервной валютой, США используют страны, готовые накапливать их ценные бумаги и валюту", — пояснил эксперт.

Финансист отметил, что действия США могут спровоцировать глобальный кризис, за которым последуют девальвации и стагнация мировой экономики, поэтому отказ от доллара является единственным выходом из сложившейся ситуации.