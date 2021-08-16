ЦИК постановил вернуть кандидата от "Родины" Булыкина в список на выборы в Госдуму

Бывшего футболиста сборной России Дмитрия Булыкина вернули в список кандидатов на парламентские выборы. Об этом говорится в постановлении Центризбиркома.

Булыкин был исключен из федерального списка партии "Родина" по результатам проверки ЦИК. Причиной послужило наличие зарубежных активов, о которых экс-футболист не сообщил. Спустя время Верховный суд России отменил решение Центризбиркома. В высшем органе отметили, что Булыкин предоставил все необходимые документы, позволяющие ему получить регистрацию в качестве кандидата на выборы в Госдуму.

В федеральный список "Родины" были внесены соответствующие изменения. В настоящее время в перечне кандидатов представлен 281 человек. В их числе и лидер политсилы Алексей Журавлев.