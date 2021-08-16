Hot Cars назвал достоинства Niva Bronto, которые восхитили канадцев

Русские могут гордиться своим новым автомобилем Niva Bronto, являющийся эксклюзивной модернизацией классической модели Lada Niva, у которой есть множество и сторонников, и критиков.

Об этом в материале для канадского издания Hot Cars рассуждает журналист Бенни Кирк, который напоминает, что часть автолюбителей считает автомобиль Lada Niva ненадежным и медленным пережитком прошлого, а другая часть ценят созданный еще в 1977 году автомобиль за классический дизайн.

«Сегодня вы все еще можете купить новенькую "Ниву" с классическим дизайном», — говорится в статье, перевод которой для русскоязычных читателей подготовило информагентство «ПолитРоссия».

Там же отмечается, что, если облик Lada Niva за несколько десятилетий практически не изменился, то новая модель – Niva Bronto – имеет ряд дополнительных функций, сильно отличающих этот автомобиль от обычной «Нивы».

lada.ru / АО ''АВТОВАЗ''

Например, «Нива Бронто» оснащена 15-ти дюймовыми покрышками, позволяющими ей преодолевать любое бездорожье, большими пластиковыми бамперами, обновленной системой кондиционирования и улучшенной акустикой.

Внутренний интерьер «Нивы Бронто» оказался намного лучше, чем можно было себе представить, пишет канадский журналист. Особенно Бенни Кирка впечатлили тонкое рулевое колесо, «заставляющее заподозрить, что под ним нет подушки безопасности», и двухцветные ковшеобразные сиденья, которые настолько велики, что легко вместят в себя самого крупного человека, одетого в зимние штаны.

«"Нива" имеет 1,7-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, который выдает 82 лошадиных силы и 95 Нм крутящего момента», – пишет обозреватель.

По его словам, такой большой внедорожник, как «Нива», подобный двигатель разгоняет до 100 километров в час примерно за 20 секунд, но максимальная скорость, которую может развивать Niva Bronto, составляет скромные 142 километров в час.

Передвижение Niva Bronto в условиях каменистой или скользкой местности, а по самым сложным участкам бездорожья обеспечивает отличная база, а также передняя и задняя блокировки дифференциалов. Если бы новый внедорожник Bronto был оснащен более мощным двигателем, его можно было бы поставить в один ряд с любым новым внедорожником, продающимся в мире, уверен канадский журналист.

«В настоящее время Niva Bronto выпускается исключительно в Восточной Европе, поэтому любому, кто захочет приобрести ее в Северной Америке, остается только позавидовать россиянам», — заключает Бенни Кирк.

lada.ru / официальный сайт автопроизводителя Lada

Напомним, ранее «ПолитРоссия» привела перевод болгарского издания «Факты», в котором сообщалось, что в результате закрытия официальных каналов поставок автомобилей российского производства в Болгарию, в Европе начался расцвет различных серых схем поставок автомобилей из Рф. Так автомобили Lada Niva Legend, несмотря на высокий европейский ценник, раскупаются в Болгарии прямо с автовозов.