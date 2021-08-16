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Опубликован полный состав сборной России по футболу без Артема Дзюбы

Опубликован полный состав сборной России по футболу без Артема Дзюбы

Тренерский штаб сборной России по футболу определил состав национальной команды на ближайшие матчи отборочного турнира к ЧМ-2022 без Артема Дзюбы.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, кто из футболистов будет играть на ближайших матчах отборочного раунда к чемпионату мира в 2022 году. Имена спортсменов перечислены на официальной странице команды в Instagram.

Нападающий Артем Дзюба пропустит матчи с Хорватией, Мальтой и Кипром. Капитана национальной сборной на Евро-2020 не включили в основной состав, куда вошел 31 игрок. Впервые вызов в сборную России получил вратарь московского "Спартака" Александр Максименко. Матчи состоятся 1, 4 и 7 сентября.