Опубликован полный состав сборной России по футболу без Артема Дзюбы

Тренерский штаб сборной России по футболу определил состав национальной команды на ближайшие матчи отборочного турнира к ЧМ-2022 без Артема Дзюбы.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, кто из футболистов будет играть на ближайших матчах отборочного раунда к чемпионату мира в 2022 году. Имена спортсменов перечислены на официальной странице команды в Instagram.

Нападающий Артем Дзюба пропустит матчи с Хорватией, Мальтой и Кипром. Капитана национальной сборной на Евро-2020 не включили в основной состав, куда вошел 31 игрок. Впервые вызов в сборную России получил вратарь московского "Спартака" Александр Максименко. Матчи состоятся 1, 4 и 7 сентября.