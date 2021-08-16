Барчук призвал "Родину" обжаловать решение ГИК и вернуться в предвыборную гонку

Партия "Родина" решением избирательной комиссии Петербурга не прошла регистрацию на выборы в Законодательное собрание из-за превышения количества брака в подписях избирателей.

Адвокат Виктор Барчук считает, что члены партии "Родина" были отстранены от участия в выборах не просто так. В беседе с Федеральным агентством новостей он заявил, что такое решение ГИК Санкт-Петербурга создает опасный прецедент, причем не только для Северной столицы.

"Нет никакой уверенности, что некие заинтересованные силы не станут дестабилизировать предвыборную ситуацию по всей России. Дескать, нежелательных кандидатов можно отстранить от "гонки" на любом ее отрезке", — прокомментировал ситуацию Барчук.

Эксперт посоветовал "Родине" не оставлять попыток вернуться в избирательный процесс, а обжаловать решение избиркома. Барчук назвал партию форпостом борьбы за прозрачность выборов . Он также заявил, что, вернув представителям "Родины" право на участие в выборах, Россия сможет доказать свою готовность к открытому политическому диалогу.