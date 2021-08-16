Политолог Иванов объяснил, почему Шугалей является идеальным депутатом для Петербурга

Социолог Максим Шугалей имеет все необходимые качества для того, чтобы стать политиком всероссийского масштаба, уверен политолог Олег Иванов.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей выдвинул кандидатуру на выборы в Законодательное собрание Петербурга. Территориальный избирком зарегистрировал его кандидатуру.

Национальный герой России душой переживает за судьбу своего государства. Шугалей хочет отстаивать ее интересы на международной арене, уверен Иванов. По его мнению, глава ФЗНЦ является идеальным депутатом для Петербурга.

"У него есть все качества, чтобы стать востребованным. Граждане ему доверяют, верят в него. Думаю, Шугалей может стать политиком всероссийского масштаба", — цитирует его слова портал NewInform.

Подобного мнения о кандидатуре социолога Шугалея придерживается и другой политолог Андрей Кошкин. По мнению эксперта, он обладает высокими нравственными качествами и мужеством, которое поможет ему на политическом поприще.