Певица Татьяна Буланова требует признать незаконным решение ТИК о недопуске к выборам в ЗакС

Кандидат от политпартии "Родина" Татьяна Буланова подала жалобу в петербургский избирком на отказ в регистрации в качестве кандидата в депутаты ЗакСа Северной столицы.

Об этом сообщил лидер регионального отделения "Родины" Андрей Петров. Он рассказал, что Буланова требует признать решение ТИК незаконным. Одной из причин является тот факт, что избирком пропустил сроки регистрации певицы. Данный вопрос должен был быть рассмотрен в течение десяти дней с момента сдачи кандидатом документов, тогда как Буланова принесла бумаги 2 августа.

"Исчисление идет, включая второе (число. — Прим. ред.). Поэтому считаем: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 — это десять дней. А 12 — это уже лишние сутки, комиссия уже не полномочна была проводить заседание. <...> Что бы ни было в каких-то документах, несмотря ни на что, комиссия обязана была зарегистрировать кандидата Буланову, потому что заседание прошло в неустановленные законом сроки", — заявил Петров.

Также он добавил, что "Родина" надеется на объективность горизбиркома, поскольку ТИК №17 направила для проверки в полицию неверные данные из подписных листов, и их признали недействительными. Кроме того, комиссия признала недействительными подписи, по которым эксперты и полиция не дали такого заключения, и своевременно не поставила Буланову в известность о проверке подписных листов. Петров также отметил, что подобные прецеденты также были на прошлых выборах, и ГИК отменяла решения об отказе в регистрации, которые приняты вне десятидневного срока.

Напомним, что Татьяна Буланова стала одним из кандидатов от политической партии «Родина». Певица намеревалась баллотироваться на пост депутата ЗакСа Санкт-Петербурга. В качестве проекта для реализации она предложила «Ленинградскую надбавку», согласно которой пенсионеры будут ежемесячно получать дополнительные выплаты. Свыше 100 тысяч петербуржцев поддержали идею своими подписями. Однако местные чиновники воспротивились этой инициативе.

Сначала власти Санкт-Петербурга не допустили размещение наружной агитации в поддержку Булановой в виде 1 тысячи плакатов и баннеров. После этого артистка записала обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой, в котором потребовала равных условий для всех кандидатов.

Впоследствии певице и другим представителям от партии «Родина» и вовсе было отказано в регистрации. В официальном комментарии ТИК в качестве причины указали, что количество бракованных подписей избирателей, собранных в поддержку Булановой, якобы превышает допустимую величину.