Двум летчикам удалось выжить после крушения самолета афганских ВВС

Сейчас медики делают все возможное, чтобы состояние доставленных в больницу выживших летчиков улучшилось.

Двух летчиков после падения самолета афганских ВВС госпитализировали. Они живы. Сейчас пострадавшие находятся под присмотром врачей в больнице в узбекистанском Термезе.

Некоторое время назад пресс-служба минобороны Узбекистана подтвердила факт крушения самолета ВВС Афганистана. Летное судно разбилось в приграничной зоне в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Обстоятельства произошедшей аварии сейчас выясняются.