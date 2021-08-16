«Государство Талибан*». Что станет с Афганистаном после прихода боевиков

Непродолжительная гражданская война в Афганистане окончена: боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан»1* взяли под контроль Кабул. Столица оставалась последним городом, который находился под контролем правительственных войск.
Официальный представитель талибов Мохаммед Наим пообещал защиту всем «деятелям Афганистана» и заявил, что захватчики хотят поддерживать мирные отношения со всеми сторонами. Женщин, по словам представителя политического офиса талибов в Катаре Сухайла Шахина, обяжут носить хиджаб, однако им разрешат выходить из дома в одиночестве (по законам радикального ислама представительницы слабого пола могут покинуть жилище только в сопровождении мужа или родственника мужского пола).
Президент Афганистана Ашраф Гани захватническим амбициям «Талибана»* не сопротивлялся — еще 15 августа глава государства сел на самолет в аэропорту имени Хамида Карзая и скрылся среди облаков. Чуть позже выяснилось, что Гани приземлился в Душанбе, а спустя несколько часов вылетел в сторону Омана.
تازه - دو منبع به طلوع نیوز میگویند که رییس جمهور غنی کشور را ترک کرده است. pic.twitter.com/EQsIOZCjIW— TOLOnews (@TOLOnews) August 15, 2021
При этом власти Таджикистана опровергают информацию о приземлении борта номер один в международном аэропорту «Душанбе». В целом вся информация о перемещениях президента Афганистана уже вторые сутки базируется на сообщениях различных «источников».
Возрожденное государство
Сухайл Шахин рассказал агентству Associated Press (AP), что в ближайшие дни талибы проведут переговоры, «направленные на формирование открытого, инклюзивного исламского правительства». Боевики намереваются объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан – прямого наследника ныне утерянного одноименного государства, которое существовало с 1996 по 2001 годы.
Тогда «Талибан»* также захватил власть над страной после гражданской войны. Эмират считали легитимным в Пакистане, Саудовской Аравии, ОАЭ и Туркмении, пока американские войска не высадились в Афганистане в 2001 году, не свергли режим талибов и не взяли государство под свой контроль.
До этого момента все сферы жизни контролировало движение «Талибан»*. Выпускники медресе («талиб» в переводе с языка пушту – «студент»), не желавшие принимать западные ценности и образ жизни, де-факто построили государство на исковерканных принципах шариата – единого духовного пути для всех мусульман, который никогда не поощрял убийства и агрессивную политику. На деле многие его постулаты были использованы в качестве оправдания насильственных действий: ворам в Исламском Эмирате Афганистан отрубали конечности, женщин практически не считали за людей.
«Религия Талибан»
Спустя 20 лет в руководстве Соединенных Штатов окончательно укоренилась идея о выводе войск с афганской территории. Эвакуация сотрудников американского посольства в Кабуле началась утром 15 августа, когда боевики «Талибана»* были только на подступах к городу. До них страну покинули почти все военные специалисты и солдаты из США.
Сейчас ситуация в Афганистане близка к гуманитарной катастрофе, сетует руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин. Если верить многочисленным видео, желающие покинуть страну в буквальном смысле цепляются за каждую возможность.
Топорнин констатирует, что уже скоро государство Афганистан вновь перестанет существовать на неопределенный срок. Пока власть в руках у «Талибана»*, мирной жизни жителям новоиспеченного Исламского Эмирата не видать.
«Дальше будет государство не Афганистан, а государство Талибан*. Я думаю, что все реформы и все демократические институты, которые там функционировали при предыдущей власти, будут демонтированы, а общество будет жить по законом этого жесткого религиозного сообщества. Ничего хорошего, к сожалению, пока сказать нельзя. Идет эвакуация дипломатов и иностранцев, афганцев, которые сотрудничали с американцами. Они штурмуют самолеты, потому что талибы с ними церемониться не будут. Никакие другие законы, кроме законов "религии Талибан", там работать не будут», — заверил дипломат.
Международному сообществу придется «поднапрячь извилины», чтобы понять, как действовать дальше в отношении нового государства. За несколько десятков лет решить эту проблему не удалось никому, напомнил Николай Топорнин.
Для Соединенных Штатов, которые фактически «сдали» Афганистан талибам вместе с оружием и военной техникой, столь быстрый захват Кабула и прилегающих окрестностей стал шоком. Советник президента Джозефа Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан «похвалил» боевиков «Талибана» за оперативную работу:
«Конечно, скорость, с которой пали города, была намного выше, чем кто-либо ожидал, как и сами афганцы, так и многие аналитики, кто внимательно следил за этой проблемой».
Сигнал для соседей
Россия пока сдержанно реагирует на активности неподалеку от южных границ. Спецпредставитель президента Владимира Путина по Афганистану Замир Кабулов сообщил журналистам, что МИД РФ готовит встречу с Абдул Гани Барадаром – главой политического офиса «Талибана»*. Внимательнее всего сейчас следует быть Таджикистану, Узбекистану и другим соседям захваченного государства, предупредил Топорнин.
«Талибы сейчас установят верховенство внутри страны, но никто не говорил о том, что они будут спокойно относиться к соседним странам. Они будут пытаться насадить свой режим и думать о том, как им заработать денег. Раньше они занимались наркотрафиком. Они и сейчас будут пытаться проникать на территорию сопредельных государств, в том числе и тех, которые входят в сферу влияния России», — заключил доцент МГИМО.
Иностранные СМИ выступили с резкой критикой в адрес американского президента Джо Байдена после того, как талибы вошли в Кабул. Пять недель назад глава Белого дома обещал, что мир «ни при каких обстоятельств не увидит, как людей забирают с крыши посольства США в Афганистане». Бывший президент Дональд Трамп уже назвал бегство дипломатов из Кабула «легендарным поражением» Америки.
* — террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации