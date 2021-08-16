«Государство Талибан*». Что станет с Афганистаном после прихода боевиков

Непродолжительная гражданская война в Афганистане окончена: боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан»1* взяли под контроль Кабул. Столица оставалась последним городом, который находился под контролем правительственных войск.

Официальный представитель талибов Мохаммед Наим пообещал защиту всем «деятелям Афганистана» и заявил, что захватчики хотят поддерживать мирные отношения со всеми сторонами. Женщин, по словам представителя политического офиса талибов в Катаре Сухайла Шахина, обяжут носить хиджаб, однако им разрешат выходить из дома в одиночестве (по законам радикального ислама представительницы слабого пола могут покинуть жилище только в сопровождении мужа или родственника мужского пола).

Президент Афганистана Ашраф Гани захватническим амбициям «Талибана»* не сопротивлялся — еще 15 августа глава государства сел на самолет в аэропорту имени Хамида Карзая и скрылся среди облаков. Чуть позже выяснилось, что Гани приземлился в Душанбе, а спустя несколько часов вылетел в сторону Омана.

تازه - دو منبع به طلوع نیوز می‌گویند که رییس جمهور غنی کشور را ترک‌ کرده است. pic.twitter.com/EQsIOZCjIW — TOLOnews (@TOLOnews) August 15, 2021

При этом власти Таджикистана опровергают информацию о приземлении борта номер один в международном аэропорту «Душанбе». В целом вся информация о перемещениях президента Афганистана уже вторые сутки базируется на сообщениях различных «источников».

Global Look Press / Xinhua

Возрожденное государство

Сухайл Шахин рассказал агентству Associated Press (AP), что в ближайшие дни талибы проведут переговоры, «направленные на формирование открытого, инклюзивного исламского правительства». Боевики намереваются объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан – прямого наследника ныне утерянного одноименного государства, которое существовало с 1996 по 2001 годы.

Тогда «Талибан»* также захватил власть над страной после гражданской войны. Эмират считали легитимным в Пакистане, Саудовской Аравии, ОАЭ и Туркмении, пока американские войска не высадились в Афганистане в 2001 году, не свергли режим талибов и не взяли государство под свой контроль.

До этого момента все сферы жизни контролировало движение «Талибан»*. Выпускники медресе («талиб» в переводе с языка пушту – «студент»), не желавшие принимать западные ценности и образ жизни, де-факто построили государство на исковерканных принципах шариата – единого духовного пути для всех мусульман, который никогда не поощрял убийства и агрессивную политику. На деле многие его постулаты были использованы в качестве оправдания насильственных действий: ворам в Исламском Эмирате Афганистан отрубали конечности, женщин практически не считали за людей.

wikipedia.org / Magnus Manske / CC BY-SA 2.0

«Религия Талибан»

Спустя 20 лет в руководстве Соединенных Штатов окончательно укоренилась идея о выводе войск с афганской территории. Эвакуация сотрудников американского посольства в Кабуле началась утром 15 августа, когда боевики «Талибана»* были только на подступах к городу. До них страну покинули почти все военные специалисты и солдаты из США.

Сейчас ситуация в Афганистане близка к гуманитарной катастрофе, сетует руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин. Если верить многочисленным видео, желающие покинуть страну в буквальном смысле цепляются за каждую возможность.

Топорнин констатирует, что уже скоро государство Афганистан вновь перестанет существовать на неопределенный срок. Пока власть в руках у «Талибана»*, мирной жизни жителям новоиспеченного Исламского Эмирата не видать.

«Дальше будет государство не Афганистан, а государство Талибан*. Я думаю, что все реформы и все демократические институты, которые там функционировали при предыдущей власти, будут демонтированы, а общество будет жить по законом этого жесткого религиозного сообщества. Ничего хорошего, к сожалению, пока сказать нельзя. Идет эвакуация дипломатов и иностранцев, афганцев, которые сотрудничали с американцами. Они штурмуют самолеты, потому что талибы с ними церемониться не будут. Никакие другие законы, кроме законов "религии Талибан", там работать не будут», — заверил дипломат.

Международному сообществу придется «поднапрячь извилины», чтобы понять, как действовать дальше в отношении нового государства. За несколько десятков лет решить эту проблему не удалось никому, напомнил Николай Топорнин.

Для Соединенных Штатов, которые фактически «сдали» Афганистан талибам вместе с оружием и военной техникой, столь быстрый захват Кабула и прилегающих окрестностей стал шоком. Советник президента Джозефа Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан «похвалил» боевиков «Талибана» за оперативную работу:

«Конечно, скорость, с которой пали города, была намного выше, чем кто-либо ожидал, как и сами афганцы, так и многие аналитики, кто внимательно следил за этой проблемой».

wikipedia.org / Кабінет Міністрів України / CC BY 4.0

Сигнал для соседей

Россия пока сдержанно реагирует на активности неподалеку от южных границ. Спецпредставитель президента Владимира Путина по Афганистану Замир Кабулов сообщил журналистам, что МИД РФ готовит встречу с Абдул Гани Барадаром – главой политического офиса «Талибана»*. Внимательнее всего сейчас следует быть Таджикистану, Узбекистану и другим соседям захваченного государства, предупредил Топорнин.

«Талибы сейчас установят верховенство внутри страны, но никто не говорил о том, что они будут спокойно относиться к соседним странам. Они будут пытаться насадить свой режим и думать о том, как им заработать денег. Раньше они занимались наркотрафиком. Они и сейчас будут пытаться проникать на территорию сопредельных государств, в том числе и тех, которые входят в сферу влияния России», — заключил доцент МГИМО.

Иностранные СМИ выступили с резкой критикой в адрес американского президента Джо Байдена после того, как талибы вошли в Кабул. Пять недель назад глава Белого дома обещал, что мир «ни при каких обстоятельств не увидит, как людей забирают с крыши посольства США в Афганистане». Бывший президент Дональд Трамп уже назвал бегство дипломатов из Кабула «легендарным поражением» Америки.

* — террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации