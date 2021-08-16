«Антисемитский» закон поссорил Польшу с Израилем

Президент Польши Анджей Дуда 14 августа подписал спорный закон о реституции имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой войны.

Принятые сеймом и сенатом поправки в административный кодекс ограничивают право наследников жертв Холокоста получить компенсацию за изъятую фашистами собственность.

Израиль отреагировал негативно. В тот же день министр иностранных дел еврейского государства Яир Лапид обвинил польское правительство в проведении очередного «антисемитского» закона:

«Сегодня Польша приняла, и это уже не впервые, антисемитский и аморальный закон. Сегодня вечером я дал указание главе посольства в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для бессрочных консультаций».

Реакция правительства Дуды не заставила себя долго ждать. Прежде всего польский лидер отметил, что вокруг принятия поправок о реституции несколько месяцев шли дебаты «как внутри страны, так и за рубежом».

Президент заверил, что закон не направлен против евреев и жертв Второй мировой войны, а прежде всего защищает права польских граждан. По словам Дуды, с его подписью в стране закончилась «эпоха правового хаоса — эпоха реприватизационных мафий, неопределенность миллионов поляков и отсутствие уважения элементарных прав граждан».

Варшава раскритиковала решение Иерусалима об отзыве дипломата, пообещав предпринять симметричные политические и дипломатические шаги.