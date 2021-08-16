Культуролог Пархоменко уверен в успехе Шугалея на выборах в ЗакС Петербурга

Ученый-социолог Максим Шугалей прошел регистрацию в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга по пятому одномандатному округу.

Соответствующее решение приняли члены избирательной комиссии Петербурга, которые ранее не допустили до участия в выборах Татьяну Буланову и список партии "Родина". По мнению чиновников, в их подписях якобы было превышено допустимое количество брака.

Политолог и культуролог Андрей Пархоменко рассказал о перспективах Максима Шугалея на выборах в петербургский парламент представителям Федерального агентства новостей. Эксперт назвал Шугалея национальным героем, прошедшим через пытки и тюрьмы. По мнению Пархоменко, ученый обязан пойти в политику и использовать столь значимый опыт на благо общества.

"Если не Шугалей достоин быть депутатом нашего парламента, то кто? Я не верю, что избиратели нашего города, жители культурной столицы столь слепы, чтобы не увидеть очевидной вещи: Максим Анатольевич просто обязан представлять их интересы во власти", — заявил политолог.

Андрей Пархоменко уверен, что наиболее эффективных результатов социолог мог бы добиться в вопросах защиты прав заключенных. Так как Шугалей и сам долгое время незаконно находился в тюрьме, его работа в этом направлении может поднять правильный общественный резонанс, заключил эксперт.