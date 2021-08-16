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Суд назначил наказание Кире Ярмыш по "санитарному делу"

/ Обновлено: 16 августа 2021 15:26
Суд назначил наказание Кире Ярмыш по "санитарному делу"

Московский суд приговорил соратницу Навального Киру Ярмыш к полутора годам ограничения свободы за подстрекательство людей к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

Преображенский суд Москвы признал пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш виновной в призывах к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве. Во время заседания сторона обвинения потребовала для соратницы блогера ограничение свободы сроком на два года.

В рамках приговора Ярмыш запрещено принимать участие в митингах, покидать дом после 22:00, а также переезжать на другую квартиру без уведомления инспекции.