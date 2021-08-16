Артем Дзюба пропустит матчи сборной России с Хорватией, Кипром и Мальтой

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба не будет вызван в сборную России на сентябрьские матчи отборочного турнира к ЧМ-2022.

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным не включит Артема Дзюбу в состав национальной команды на игры отбора к ЧМ-2022. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Состав сборной России на матчи с Хорватией, Кипром и Мальтой станет известен сегодня. Игры отборочного раунда к чемпионату мира в Катаре пройдут 1, 4 и 7 сентября соответственно. После трех туров сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы H.