Русскоговорящие женщины стали объектом террора в Казахстане

Казахские националисты стали проводить массовые акции, направленные против русскоязычных жителей. В частности, местная молодежь объединилась для своеобразного флешмоба: находить одиноких женщин, говорящих на русском языке, и заставлять их «извиняться перед казахским народом».

Например, одна из жительниц Актау публично сказала, что город раньше носил имя Шевченко (в честь украинского поэта) и был построен русскими людьми во времена Советского Союза. Историческая справка от русской женщины не понравилась местным молодым людям, поэтому один из националистов с помощью угроз заставил женщину извиняться, передает «ИноСМИ».

«Я сказала очень нехорошие слова, что русские построили этот город. Я была в нервном состоянии, простите меня, пожалуйста. Я долго живу в Казахстане, я люблю Казахстан. Я люблю казахский народ. Я ничего не хотела сказать плохого. Я очень прошу извинения у казахского народа», — сказала на камеру жительница Актау.

Стоит отметить, что город назывался Шевченко до 1991 года и был построен в СССР по проекту ленинградских специалистов.

wikipedia.org / Nikolay Yushnikov/Общественное достояние

Деятельность молодых националистов подобными выходками не ограничивается: одним из популярных занятий стало проведение в общественных местах и госучреждениях так называемых рейдов — «активисты» проверяют знание и использование казахского языка. Все свои «подвиги» юноши записывают на видео и публикуют на YouTube-канале «Til Maydani онлайн партиясы».

По информации СМИ, кураторством националистов занимается некий Куат Ахметов из Кустаная. Он же на регулярной основе ведет упомянутый YouTube-канал. Мужчина утверждает, что просто добивается выполнения закона о государственном языке, который должен занимать главенствующую позицию в стране.

Власти Казахстана пока не предпринимают никаких шагов, чтобы устранить дискриминацию русскоговорящих жителей.