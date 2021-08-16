«Мы этого не ожидали»: Меркель объяснила провал миссии США в Афганистане

Вывод войск США из Афганистана и стремительный захват страны террористическим движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) канцлер Германии Ангела Меркель объяснила «внутриполитическими причинами» в Штатах. Сложившаяся в стране за 20 лет система развалилась из-за «эффекта домино» после решения Вашингтона.

«Мы желали построить государство с демократическими институтами, но не получилось. Между афганской армией и населением Афганистана не выстроилась связь. Все вышло не так, как мы ожидали», — цитирует выступление Меркель на заседании руководства ХДС издание Bild.

Канцлер подчеркнула, что Германии нужно обратить внимание и на другое — «Чего можно добиться подобными вмешательствами?». Она призвала переосмыслить способы установления политических порядков в других странах государствами НАТО.

«Для многих, кто верил в демократию и свободу, прежде всего для женщин, это [вывод войск, — прим.ред.] печальный результат», — уверена глава канцелярии.

Global Look Press / US Joint Staff / via Globallookpress.com

Без поддержки США германский военный контингент не смог бы провести ныне завершенную операцию в южноазиатской стране, отметила канцлер: ФРГ всегда заявляла, что останется в Афганистане, если Штаты решат не выводить свои войска.

«Американцы пожертвовали там многими жизнями. Это горько. Но теперь нужно обеспечить безопасность как можно большего количества людей и помочь организациям, которые их спасают», — заключила Меркель.

Глава ХДС и потенциальный преемник Меркель Армин Лашет, присутствовавший на заседании, настроен пессимистично и ожидает появления ужасающих картин казней в соцсетях. Он призвал как можно скорее определить дальнейшие действия бундесвера (вооруженных сил ФРГ).

Подробнее о дальнейшей судьбе Афганистана читайте в нашей статье.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации