Культуролог Сикорский оценил шансы Шугалея войти в новый состав ЗакСа Петербурга

Культуролог Сикорский объяснил, что поможет социологу Максиму Шугалею победить на выборах в Законодательное собрание Петербурга.

Председатель Ленинградского регионального отделения ООМПО ООО "РСВА" "Наследие" Илья Сикорский в интервью ФАН отметил, что Шугалей уже добился успеха, зарегистрировавшись для участия в выборах. Однако впереди социологу предстоит еще много работы.

"Здравый смысл и богатый жизненный опыт Максима будет сильной стороной в предвыборной работе. Если она охватит больше потенциальных избирателей, то шансы очень большие, чтобы войти в новый состав ЗакСа Санкт-Петербурга", — резюмировал Сикорский.

Многие эксперты уверены, что у Максима Шугалея получится одержать победу на выборах благодаря хорошей стратегии. Социолог планирует составить программу на основании личных встреч с избирателями.