Петербургский таможенник-борец с коррупцией задержан за взятку

Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись задержания и.о. начальника службы по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максима Розсыпало.

На кадрах видно, что сотрудники правоохранительных органов наносят на руки подозреваемого специальное вещество, которое выявило на ладонях следы от меченного конверта со взяткой. Также на записи показан сам момент получения Розсыпало запечатанного конверта — мужчина аккуратно прикрыл руками сверток и поспешно убрал его в свою сумку.

По версии следствия, Розсыпало получил взятку от предпринимателя за содействие в растаможивании 20 автомобилей. Согласно предварительным данным, сумма «благодарности» бизнесмена превысила 1 млн рублей.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело по статье о получении взятки (ст. 290 УК РФ). Теперь борцу с коррупцией может грозить до 15 лет лишения свободы и многомиллионный штраф. В ближайшее время петербургскому чиновнику предъявят обвинение и изберут меру пресечения.