В эфире Медиагруппы "Патриот" обсудят обострение ситуации в Афганистане

Будущее Афганистана, где обострилась ситуация в последние недели, и действия талибов в Кабуле обсудят во время эфира Медиагруппы "Патриот".

Движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена на территории РФ) взяло под контроль территорию Афганистана. Председатель Ассоциации содействия и развития молодежи Афганистана Эхлас Мохаммад Тамим и представитель Краснодарской краевой общественной организации "Культурный центр афганской молодежи" Саид Хасан Бахир обсудят обостренную ситуацию в республике.

Также гости эфира поговорят, что ждет население Афганистана и как афганцы, проживающие в России, воспринимают победу "Талибана".

Эфир Медиагруппы "Патриот" состоится 16 августа в 16:00. Прямой эфир пройдет здесь. Архив материалов и онлайн-трансляций — по ссылке.