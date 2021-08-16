Глава партии "Родина" призвал закрыть российско-афганскую границу

Лидер партии "Родина" Алексей Журавлев обратился к российским властям. Политик считает, что нужно закрыть российско-афганскую границу пока ситуация с талибами не станет понятной.

Журавлев обратился к министерству иностранных дел, Федеральной службе безопасности и Министерству внутренних дел России с требованием закрыть въезд в страну с территории Афганистана, Таджикистана и Узбекистана. Лидер партии "Родина" заявил, что в российских городах не нужны "беженцы" с наркотиками, сообщается в Telegram-канале политсилы.

Накануне талибы захватили Афганистан. Президент государства Ашраф Гани бежал, в данное время его местонахождение неизвестно. Представитель "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в России) Мухаммед Наим заявил, что война закончена. Афганцы массово покидают государство.