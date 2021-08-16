Эксперт Простаков отметил важность строительства роддомов в Санкт-Петербурге

Специалист фонда "Народная дипломатия" Сергей Простаков считает, что без строительства роддомов невозможно обеспечить развитие Санкт-Петербурга по всем современным стандартам.

Предложение губернатора Александра Беглова касательно возведения нового роддома нашло поддержку со стороны главы Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольги Летковой. По словам Простакова, вопрос демографии считается предметом особого внимания правительства. Формирование медицинской инфраструктуры играет важную роль в контексте поддержания рождаемости в России.

"Родильные дома долгое время были одним из узких мест в решении демографического вопроса", — цитирует ФАН слова специалиста.

Следовательно, строительство родильных домов — острая необходимость, причем не только для Северной столицы. Создание полагающихся условий для рождения детей и сохранения здоровья сделает эффективными другие меры поддержки демографии. В данной ситуации без возведения учреждений невозможно обеспечить развитие города, отвечающего всем современным стандартам, резюмировал Простаков.