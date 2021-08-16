Московский суд признал Киру Ярмыш виновной по "санитарному делу"

Преображенский районный суд Москвы признал виновной соратницу Алексея Навального Киру Ярмыш в призывах к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции.

Речь идет о незаконном митинге, проходившем в Москве в январе этого года. О решении суда сообщила адвокат обвиняемой Вероника Полякова. Наказание, назначенное Ярмыш, станет известно позднее, в данный момент продолжается чтение приговора.

Ранее представители гособвинения просили суд назначить Кире Ярмыш наказание в виде двух лет ограничения свободы. Данная санкция предполагает запрет на посещение и участие в массовых мероприятиях, смену места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, запрещено покидать свое жилище после 22:00.